تشهد السوق العربية المشتركة للكهرباء دخول مرحلة جديدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لإنشاء السوق بحلول عام 2038.

حيث يعد تأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء إنجازا استراتيجيا بمبادرة من دول عربية متحدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن في العرض والطلب على الطاقة.

و تم اعتماد مراحل متعددة لتحقيق رؤية إنشاء السوق العربية للكهرباء بحلول عام 2038، وفي إطار هذه المراحل، تم تنفيذ تصميم للسوق الانتقالية يركز على توسيع نطاق الفرص التجارية وتحسين الاستقرار في السوق.

من جانب، أعلنت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، والذي تستضيفه حاليا هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتنظيم جامعة الدول العربية بالمقر الرئيسي بمدينة الدمام؛ عن مهمامهم ومراحل أعمالها و استعدادها لتقديم الدعم والمشورة الفنية للدول الأعضاء في شؤون التنظيم وتطوير السوق.

كما تعمل اللجنة على مراجعة واعتماد المعايير والمنهجيات اللازمة لضمان عدالة وشفافية العمل في السوق، و تتضمن مراجعة وتوصية بمقترحات من لجنة مشغلي نظام النقل العربي (TSOs Group) لإنشاء مرافق ربط دولية جديدة.

وفي خطوة متزامنة، يتم تنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية، المقررة العام المقبل 2025، لتحسين التشغيل الفعال للسوق الإقليمية الانتقالية، مع التركيز على فصل مُشغلي أنظمة نقل الكهرباء واستحداث نهج المنافسة في أسواق الجملة، و من المخطط العمل على هذه المرحلة حتى عام 2031، لتطلق بعدها المرحلة الثالثة لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة.

بينماوضح الاجتماع مرحلة العمل الأخيرة خلال عامي 2037 و 2038، سيكون التركيز الرئيسي على إنشاء سوق إقليمية عربية متكاملة، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء شبكة كهرباء عربية مترابطة ومتزامنة بشكل كامل.

تعكس هذه الخطوات الجديدة التزام الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة للكهرباء بتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير البنية التحتية الكهربائية بهدف تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي في الطاقة، وتعزيز موقع المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.

#يحدث_الآن

بدء فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، (البرنامج المعرفي للجنتي السوق العربية)

والذي تستضيفه#هيئة_الربط_الكهربائي_الخليجي

بالمقر الرئيسي بمدينة الدمام ولمدة ثلاثة أيام،

والذي تنظمه #جامعة_الدول_العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء… pic.twitter.com/cBlsUWXa3M — GCCIA (@gccia) May 13, 2024