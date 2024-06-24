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السعودية.. إنشاء محطتي طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار

ستقام محطتي “طيبة 2″ و”القصيم 2” في المنطقتين الغربية والوسطى من السعودية، وستولد كل محطة ما يقرب من 2000 ميغاواط من الكهرباء.

فريق التحرير by فريق التحرير

حققت شركة “سيمنز إنيرجي” الألمانية إنجازاً بفوزها بعقد ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء محطتي طاقة تعملان بالغاز في السعودية.

وتعد هذه المحطات، “طيبة 2” و”القصيم 2″، من أكبر محطات الطاقة العاملة بالغاز على مستوى العالم، وسوف تسهم في تعزيز أمن الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وستقام محطتي “طيبة 2″ و”القصيم 2” في المنطقتين الغربية والوسطى من المملكة، وستولد كل محطة ما يقرب من 2000 ميغاواط من الكهرباء.

السعودية

وتعتمد المحطات الجديدة على تكنولوجيا حديثة عالية الكفاءة، وتساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60% مقارنة بالمحطات القديمة.

وتخطط المملكة لتجهيز المحطتين بمرافق لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون على الأمد المتوسط، بما يتوافق مع استراتيجيتها للطاقة النظيفة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...