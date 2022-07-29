السعودية وروسيا تؤكدان الإلتزام باستقرار أسواق النفط واستعادة توازنها

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم في الرياض، مع نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك. وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية ـ الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها.

وأعلن المكتب الصحفي للحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عقب الاجتماع التزام روسيا والسعودية الراسخ بهدف اتفاق “أوبك+” للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية واستعادة توازنها.

وقال المكتب الصحافي للحكومة الروسية في بيانٍ حول الاجتماع: “جرى التطرق خلال الاجتماع إلى الوضع الحالي في سوق النفط العالمية. وجرى التأكيد على أنّ روسيا والسعودية ملتزمتان التزاماً راسخاً بهدف اتفاقية أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق واستعادة توازن العرض والطلب“.

وأشار المكتب الصحافي إلى أنّ نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي عقدا اجتماعاً. وبصفتهما رئيسين مشاركين للجنة الحكومية المشتركة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ناقشا “مجموعة واسعة من قضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين“.

وسيعقد تحالف “أوبك+”، في 3 آب/أغسطس المقبل، اجتماعاً لمناقشة مستقبل اتفاقه للحد من إنتاج النفط.