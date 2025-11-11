السعودية والعراق يخصصان كامل إمدادات ديسمبر للهند

(أريبيان بزنس/ رويترز) – قالت مصادر في ثلاث مصافٍ هندية اليوم الثلاثاء إن السعودية والعراق خصصا كميات كاملة من النفط الخام وفقاً للتعاقدات مع مصافي التكرير الهندية لشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل مع عرض كميات إضافية بموجب تعاقدات اختيارية.

ووفقاً للمصادر، جرى تخصيص الكميات الكاملة للمصافي الهندية بما يتماشى مع طلباتها من أكبر منتجين للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأضافت المصادر أن مصفاة واحدة على الأقل ستحصل على إمدادات شهرية أعلى من العراق مقارنة بالشهر السابق.

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وتعتمد على الواردات لتغطية أكثر من 85% من احتياجاتها من الخام. وتشكل السعودية والعراق معاً أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند من النفط، مما يجعل استقرار الإمدادات من البلدين عاملاً محورياً في تلبية الطلب المحلي المتنامي.

والسعودية جزء من استراتيجية إمداد عالمي أي أن بيانات التصنيع والدفع نحو التكرير محلياً تؤثر على مدى حجم الخامة المتاحة للتصدير.