. .. Written by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

السعودية والعراق يخصصان كامل إمدادات ديسمبر للهند

السعودية والعراق خصصا كميات كاملة من النفط الخام للهند ثالث أكبر مستورد للخام في العالم

. .. Written by . ..
الهند ثالث أكبر مستورد للنفط
الهند ثالث أكبر مستورد للنفط بالعالم

(أريبيان بزنس/ رويترز) – قالت مصادر في ثلاث مصافٍ هندية اليوم الثلاثاء إن السعودية والعراق خصصا كميات كاملة من النفط الخام وفقاً للتعاقدات مع مصافي التكرير الهندية لشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل مع عرض كميات إضافية بموجب تعاقدات اختيارية.
ووفقاً للمصادر، جرى تخصيص الكميات الكاملة للمصافي الهندية بما يتماشى مع طلباتها من أكبر منتجين للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأضافت المصادر أن مصفاة واحدة على الأقل ستحصل على إمدادات شهرية أعلى من العراق مقارنة بالشهر السابق.
وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وتعتمد على الواردات لتغطية أكثر من 85% من احتياجاتها من الخام. وتشكل السعودية والعراق معاً أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند من النفط، مما يجعل استقرار الإمدادات من البلدين عاملاً محورياً في تلبية الطلب المحلي المتنامي.
والسعودية جزء من استراتيجية إمداد عالمي أي أن بيانات التصنيع والدفع نحو التكرير محلياً تؤثر على مدى حجم الخامة المتاحة للتصدير.

الهند تتراجع عن تحدي ترامب وتبحث في شراء النفط من الشرق الأوسط بدلا من روسيا
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard