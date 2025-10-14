السعودية والجزائر توقعان عقداً بالمليارات لاستغلال المحروقات

أفاد تقرير صباح اليوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية والجزائر وقعتا عقداً لاستكشاف واستغلال المحروقات في الجزائر بمليارات الريالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري ووزير الدولة والمحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب حضرا في العاصمة الجزائر، مراسم توقيع عقد لاستكشاف واستغلال المحروقات في حوض إليزي الجزائري بين شركة مداد للطاقة شمال أفريقيا -السعودية- وشركة سوناطراك النفطية -الجزائرية-.

ويُقدّر حجم الاستثمارات في إطار هذا العقد بنحو 5.4 مليارات دولار أمريكي (حوالي 20.2 مليار ريال)، منها 288 مليون دولار مخصصة لأشغال البحث، فيما تتولى شركة مداد للطاقة تمويل المشروع بنسبة 100 بالمئة.

ويُتوقع أن يبلغ الإنتاج الإجمالي بنهاية الفترة التعاقدية نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

