السعودية للكهرباء تستحوذ على 30% من شركة نامي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على 30 بالمئة من أسهم الشركة الوطنية الابتكارية الصناعية (نامي) التي تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بالشراكة بين شركة Systems 3D الأمريكية الرائدة في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر).

وتختص نامي في التصنيع بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوريد أجهزة الطابعات، وتطوير التطبيقات وحلول المستودعات الرقمية في قطاعات الطاقة والدفاع والطب، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى؛ وتستهدف بذلك تحقيق الريادة في توفير الحلول الابتكارية في مجال التصنيع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وباكتمال عملية الاستحواذ، تكون الشركة السعودية للكهرباء قد اتخذت خطوة استراتيجية من خلال خفض تكاليف تصنيع قطع الغيار الأكثر استهلاكاً وطلباً وتقليص الفترات الزمنية اللازمة للتصنيع والتوريد، والتحول إلى المستودعات الرقمية، إلى جانب دعم أمن وتوطين سلسلة الإمداد، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، والارتقاء بموثوقية الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى دعم أهداف الشركة وشركاتها التابعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

كما ستسهم “نامي” من خلال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء شراكات استراتيجية دولية مع رواد الصناعة، مما يدعم إيجاد فرص عمل جديدة داخل المملكة، وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة وبناء قاعدة تقنية متقدمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.