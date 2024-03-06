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السعودية للكهرباء تربح 10,2 مليار ريال وتوزع 2,9 مليار على المساهمين

يعود تراجع أرباح الشركة السعودية للكهرباء إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال

فريق التحرير by فريق التحرير

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه الذي عقد أمس الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2,9 مليار ريال عن العام المالي 2023، وذلك بعد تسجيل أرباح بقيمة 10,24 مليار ريال في 2023 بتراجع بنسبة 32.28% عن أرباح عام 2022 والتي بلغت 15,135 مليار ريال.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي الى:

  • ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال، بالإضافة إلى تكاليف عقود تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
  • ارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالمياً إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية.
  • تسجيل مصروف غير متكرر أدى إلى انخفاض بند صافي الإيرادات و/أو المصروفات الأخرى.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...