فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية لشراء الطاقة توفر الكهرباء لمشروعي الحناكية وطبرجل

تأتي مشروعات الشركة السعودية لشراء الطاقة امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء

فريق التحرير by فريق التحرير

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميجاوات، مع تحالف شركة “مصدر”، وشركة “أي دي اف” وشركة “نسما”، بسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.68420 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة (ما يساوي 6.31575 هللات / كيلوواط ساعة )، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 190 ألف وحدة سكنية تقريباً بالطاقة الكهربائية سنوياً.

كما وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، مع تحالف بقيادة شركة “جنكو باور”، وشركة “صن قلير” وشركة “صن لايت انيرجي” بسعر شراء للكهرباء يبلغ 1.70795 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة (ما يساوي 6.40482 هللات / كيلووات ساعة)، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 75 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية المتجددة سنوياً.

وتأتي هذه المشروعات امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشاريعها التي تتمتع بها أرجاء المملكة، وتطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030.
وللمزيد من المعلومات عن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: http://powersaudiarabia.com.sa

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...