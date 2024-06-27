السعودية تبرم عقوداً لمشاريع شمسية بسعة 5,500 ميجاواط لشراء الطاقة

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) اتفاقيات لثلاثة مشروعات جديدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.



هذه الاتفاقيات تمت بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، بالتعاون مع شركة أكواباور وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إضافةً إلى شركة أرامكو للطاقة، التابعة لشركة أرامكو السعودية.

تشمل المشروعات التي وقعت عليها الاتفاقيات سعة إجمالية تبلغ 5,500 ميجاواط، وتأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يتولى تنفيذه وزارة الطاقة.

تفاصيل المشروعات:

مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة سعة: 2,000 ميجاواط

تكلفة الإنتاج: 1.58762 سنتاً لكل كيلوواط ساعة (5.95356 هللات لكل كيلوواط ساعة) مشروع المويه في منطقة مكة المكرمة سعة: 2,000 ميجاواط

تكلفة الإنتاج: 1.60852 سنتاً لكل كيلوواط ساعة (6.03194 هللات لكل كيلوواط ساعة) مشروع الخشيبي في منطقة القصيم سعة: 1,500 ميجاواط

تكلفة الإنتاج: 1.67289 سنتاً لكل كيلوواط ساعة (6.27334 هللات لكل كيلوواط ساعة)

خطط مستقبلية:

تهدف المملكة إلى طرح مشروعات سنوياً بسعة 20 جيجاواط من الطاقة المتجددة، بداية من العام 2024، لتحقيق الهدف المستهدف من 100 إلى 130 جيجاواط بحلول عام 2030، مواكبة لنمو الطلب على الكهرباء.

تقدم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة:

منذ انطلاق البرنامج، تم ترسية 21 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تزيد عن 19 جيجاواط، منها مشروعات تم ربطها بالشبكة وأخرى قيد الإنشاء وفي مرحلة التحقيق الإغلاق المالي.

بالإضافة إلى ذلك، تم طرح 6 مشروعات أخرى خلال عام 2024 بسعة إجمالية تبلغ 6.7 جيجاواط، مع خطط لطرح مشروعات إضافية خلال العام لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة وتعزيز مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

تمثل هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية المملكة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحويل منظومة الطاقة نحو مستقبل أكثر نظافة وكفاءة.