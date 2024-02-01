السعودية ضمن 3 دول تستحوذ على 75% من إنتاج الهيدروجين النظيف

من المتوقع أن تنمو قدرة الطاقة المتجددة العالمية المخصصة لإنتاج الهيدروجين حتى عام 2028 بمعدل أقل مما كان متوقعًا قبل عام واحد فقط، باستثناء الصين.

قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها عن مصادر الطاقة المتجددة، إنه من المتوقع أن تنمو قدرة الطاقة المتجددة المخصصة للهيدروجين بمقدار 45 جيجاوات بين عامي 2022 و2028، أي أقل بنحو 35% من المتوقع قبل عام.

وكشفت الوكالة أن حوالي 75% من الطاقة المتوقعة تتمركز في ثلاث دول، مع حصول الصين على نصيب الأسد، تليها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وفي رد لوكالة الطاقة الدولية على أسئلة رويترز عبر البريد الإلكتروني، كشفت أن هناك زخمًا سياسيًا متزايدًا للهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن التنفيذ الفعلي تعطل بسبب توقعات الطلب غير المؤكدة، ونقص الوضوح في الأطر التنظيمية، ونقص البنية التحتية لتوصيل الهيدروجين إلى المستخدمين النهائيين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التقدم البطيء في التنفيذ على أرض الواقع “هو نتيجة للحواجز التي يمكن توقعها في قطاع يحتاج إلى بناء سلاسل قيمة جديدة ومعقدة”. وتفاقمت حالة عدم اليقين بسبب التضخم وتباطؤ تنفيذ السياسات.

وأشارت الوكالة إلى أن الدعم السياسي الأوسع للهيدروجين النظيف يتزايد، وهو ما أبرزته أهداف المناخ العالمية، والمخاوف بشأن أمن الطاقة، واعتماد استراتيجيات صناعية جديدة من قبل العديد من الاقتصادات الكبرى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها إن قدرة الطاقة المتجددة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين تمثل 7% فقط من القدرة المتعهد بها لنفس الفترة وعشر مجموع الأهداف الحكومية لعام 2030.

البحث عن الطلب

يرجع التعديل النزولي لنمو الطاقة المتجددة المخصصة للهيدروجين بشكل أساسي إلى عدم تمكن المطورين من العثور على متعهدين للهيدروجين أو الوصول إلى الإغلاق المالي في العام الماضي.

وذكر التقرير أن أوجه عدم اليقين الرئيسية تتمثل فيما إذا كان هناك ما يكفي من الطلب والاستهلاك، وهو ما يرجع جزئيًا إلى التكلفة الأعلى مقارنة بالهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري المستمر أو باستخدام الوقود الأحفوري في التطبيقات التي يمكن أن يحل محلها الهيدروجين المتجدد.

وأضاف “أن الافتقار إلى حوافز كافية في جانب الطلب لسد فجوة التكلفة يجعل تسريع النمو تحديًا. وبالنسبة لأسواق التصدير، هناك المزيد من عدم اليقين بشأن التقدم المحرز في البنية التحتية للنقل وتكاليفها..

الهيدروجين صعب ومكلف في النقل، ويفتح علامة تبويب جديدة ويخزن، مع درجات حرارة منخفضة للغاية مطلوبة لإنتاج هيدروجين سائل ومعدلات تسرب عالية للهيدروجين الغازي”.

وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع التضخم عبر سلسلة القيمة إلى زيادة التكاليف الرأسمالية والمالية، مما يهدد بدوره قابلية تمويل المشاريع، حسبما تقول وكالة الطاقة الدولية في “مراجعة الهيدروجين العالمية 2023”.

بالنسبة للهيدروجين المنتج من الطاقة المتجددة، فإن زيادة تكلفة رأس المال بنسبة 3 نقاط مئوية يمكن أن ترفع إجمالي تكاليف المشروع بنحو الثلث، وقد قامت العديد من المشاريع بمراجعة تقديرات تكلفتها الأولية صعودًا بنسبة تصل إلى 50٪، حسبما تقول وكالة الطاقة الدولية.

وتؤثر عوامل مثل هذه، إلى جانب الانخفاض الأخير في أسعار الغاز الطبيعي وتعطل سلسلة التوريد، على كفاءة المشاريع التي تشتد الحاجة إليها والتي تدعمها الحكومة.

وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن “هذا يعني أن التمويل الحكومي المعلن سيدعم عددًا أقل من المشاريع مما كان متوقعًا في السابق، حيث أن هناك حاجة إلى استثمارات أكبر لسد فجوة التكلفة بين الهيدروجين منخفض الانبعاثات والهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري بلا هوادة”.

كما أن التنفيذ البطيء للمخططات المدعومة من الحكومة – قانون خفض التضخم الأمريكي الذي طال انتظاره، يفتح علامة تبويب جديدة – ومن غير المرجح أن يبدأ توزيع الأموال حتى وقت لاحق من هذا العام مع وضع قواعد تعريف الهيدروجين النظيف – يؤدي أيضًا إلى تأخير قرارات الاستثمار.

الصين تخالف الاتجاهات

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن النمو السنوي العالمي في مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين مدفوع بالصين التي تمثل أكثر من ثلثي صافي الإضافات بين عامي 2023 و2024، على الرغم من أن هذا يتناقص بحلول عام 2028 مع بدء الأسواق الأخرى في الإنتاج.

وتستضيف الصين حاليا أكثر من نصف قدرة التحليل الكهربائي في العالم، وهي العملية التي تحول الطاقة المتجددة إلى هيدروجين نظيف، وتتزايد قدرة البلاد الإنتاجية لوحدات التحليل الكهربائي بسرعة.

أعلنت المجموعة الصناعية المدعومة من الدولة China Hydrogen Alliance عن مبادرتها للهيدروجين المتجدد 100 في عام 2021، والتي تهدف إلى زيادة القدرة المركبة للمحللات الكهربائية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030 مع قدرة إنتاج هيدروجين خالية من الانبعاثات تبلغ حوالي 7.7 مليون طن سنويًا.

تمتلك الصين القدرة على تحقيق نمو سريع في إنتاج الهيدروجين النظيف بسبب وجود سوق هيدروجين الوقود الأحفوري الكبير ومصادر الطاقة المتجددة الوفيرة، وفقًا لتقرير بعنوان “الهيدروجين الأخضر في الصين: خريطة طريق للتقدم” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أكسنتشر. وتحالف الهيدروجين الصيني.

يقول يورغن ساندستروم، رئيس تحويل النظم البيئية الصناعية في مركز الطاقة والمواد في المنتدى الاقتصادي العالمي: “إن جدوى هذا الهدف تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التقدم التكنولوجي، ودعم السياسات، وخفض التكاليف، وتطوير البنية التحتية”.

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف يجب بذل جهود كبيرة في توسيع نطاق تكنولوجيات الإنتاج، وخفض التكاليف، وتطوير البنية التحتية اللازمة.

وتكافح الصين أيضًا لدعم الطلب والمشترين، الأمر الذي أصبح أكثر صعوبة بسبب الافتقار إلى البنية التحتية للنقل، على الرغم من أن ساندستروم يشير إلى أن البلاد تركز على تعزيز تقنيات تخزين الهيدروجين وتعزيز الاستخدام المحلي في مجالات الإنتاج، مثل تكرير النفط الكبير وكيماويات الفحم. الشركات.

وبالنسبة لتلك المناطق التي لا يوجد فيها طلب صناعي كاف، فإن المشاريع ستقوم بتحويل الهيدروجين المنتج إلى أمونيا، وفتح علامة تبويب جديدة والميثانول للنقل إلى المناطق ذات الطلب المرتفع أو للتصدير.

أدت استراتيجية “التوجه العالمي” التي تنتهجها البلاد إلى توقيع اتفاقيات بين شركة China Southern Power Grid International Company وMingYang Smart Energy Group Limited وشركة المرافق السعودية ACWA Power في سبتمبر 2023.

يقول ساندستروم: “تشمل هذه الاتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خطة عالمية للطاقة المتجددة وحلول الطاقة الذكية الشاملة”.

“توضح هذه المبادرات التزام الصين بتطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيف وتعزيز التعاون الدولي في السعي لتحقيق حلول الطاقة المستدامة.”