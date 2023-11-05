فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تؤكد استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط خلال ديسمبر

الخفض التطوعي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي يبذلها تحالف (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023.

وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج السعودية في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.


يذكر أن أسعار النفط لم تشهد تغيرا يذكر في تداولات أمس الأول الجمعة، في حين تظل توقعات الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم غير واضحة.


وكانت أسعار النفط قد اتجهت خسائر للأسبوع الثاني مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمائة، إلى 87.19 دولارا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.5 بالمائة، إلى 82.87 دولارا للبرميل.

وأظهر مسح للقطاع الخاص، أن نشاط الخدمات في الصين توسع بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر، لكن المبيعات نمت بأضعف معدل في 10 أشهر وركود التوظيف مع تراجع ثقة الأعمال.

ومن المتوقع أن تؤكد المملكة ، أكبر مصدر للنفط، تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر، بحسب “الرياض”.

يأتي هذا بناءً على توقعات المحللين، وفي الوقت نفسه من المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...