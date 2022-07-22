السعودية تهيمن على إمدادات النفط إلى أوروبا بعيداً عن روسيا

تقوم المملكة العربية السعودية والعراق بتحويل المزيد من نفطهما الخام نحو أوروبا بهدف مساعدة مصافي النفط في القارة على تجاوز الإمدادات بعيداً عن روسيا.

وأفادت وكالة “بلومبيرج”، نقلاً عن بيانات جمعتها من حركة تتبع السفن، بوصول أكثر من مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى أوروبا من الشرق الأوسط في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر تموز/يوليو عبر خط أنابيب يعبر مصر، أي أن الأحجام تضاعفت تقريباً عما كانت عليه قبل عام.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا رد فعل عنيف بين الشركات الأوروبية، حيث اختار العديد منها التوقف عن التعامل مع موسكو. ومع ذلك، فإن ما يسمى بالعقوبات الذاتية أوجد سؤالاً حول المكان الذي سيجدون فيه الإمدادات البديلة.

وتهيمن الشحنات من المملكة العربية السعودية على التدفقات عبر الأنابيب، لكن العراق يزيد أيضاً من عمليات التسليم. وزادت أحجام الأنابيب من حوالي 800 ألف برميل يومياً في الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ زيادة قصيرة خلال الإنتاج المجاني للجميع في نيسان/أبريل 2020.

وبالإضافة إلى هذه التدفقات، تم شحن حوالي 1,2 مليون برميل يومياً باتجاه قناة السويس من الخليج العربي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، معظمها من العراق. وقد يؤدي ذلك إلى رفع إجمالي التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 2,2 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 90% منذ يناير، الشهر الأخير الكامل قبل بدء الحرب.

وقد استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، “البحري”، هذا الأسبوع ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط إلى روتردام، وهو عقد نادر لشركة ناقلات النفط في المملكة يؤكد التحول في التدفقات.