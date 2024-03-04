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السعودية تقرر تمديد خفض إنتاج النفط التطوعي

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستُمدد خفضها التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، للربع الثاني من العام الحالي

فريق التحرير by فريق التحرير
إنتاج النفط
أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم عن قرار بتمديد خفض إنتاج النفط التطوعي للمملكة خلال الربع الثاني من العام 2024.

يأتي هذا القرار تأكيدًا على التزام المملكة بتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وفي إطار التعاون مع دول أعضاء منظمة أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

تم البدء في تنفيذ الخفض التطوعي بمعدل مليون برميل يوميًا في يوليو 2023، وسيستمر حتى نهاية يونيو 2024. وبهذا القرار، ستصل إنتاج المملكة إلى ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا خلال هذه الفترة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أعلن مصدرٌ مسؤول، في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م, وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله أن القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م, وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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