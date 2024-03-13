فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تغلق 39 محطة وقود لمخالفتها المعايير التنظيمية

كشفت التحقيقات أن محطات الوقود المتورطة خالفت قانون المعايرة والقياسات وقانون مكافحة الغش التجاري

فريق التحرير by فريق التحرير

أغلقت المملكة العربية السعودية 39 محطة وقود لمخالفتها المعايير التنظيمية من خلال تركيب أجهزة أدت إلى تغيير كميات الوقود التي يتم صرفها.

وتأتي هذه الحملة في أعقاب سلسلة من المداهمات التي نفذت في 19 مدينة ومحافظة في المملكة، حيث تم اكتشاف قيام هذه المحطات بتركيب آليات غير قانونية للتلاعب بكميات الوقود المقدمة للعملاء.

وقادت عمليات التفتيش اللجنة التنفيذية الدائمة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والتي تضم ممثلين عن وزارة الطاقة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

وكشفت التحقيقات أن محطات الوقود المتورطة خالفت قانون المعايرة والقياسات وقانون مكافحة الغش التجاري، من خلال استخدام أجهزة قامت بضبط كميات الوقود المباعة بشكل غير دقيق.

وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحطات وإحالة العاملين بها إلى النيابة العامة لمواصلة الإجراءات القانونية.

وفقا لوسائل إعلام محلية، شددت اللجنة التنفيذية الدائمة على ضرورة التزام محطات الوقود والعاملين بها بكافة المتطلبات والمعايير القانونية ذات الصلة، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على أي جهة تثبت إدانتها بممارسة ممارسات احتيالية أو خداع المستهلكين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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