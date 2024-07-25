السعودية تستورد زيت الوقود من الكويت

استوردت السعودية زيت الوقود من الكويت في تموز / يوليو الجاري لأول مرة منذ أكثر من عامين في خطوة نادرة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف، وفق مصادر تجارية وبيانات شحن أوردتها وكالة “رويترز”.

وأظهرت البيانات تراجع إمدادات زيت الوقود المخفضة من روسيا إلى السعودية.

وأظهرت بيانات من شركتي كبلر وفورتيكسا لتحليل بيانات الشحن أن واردات السعودية من زيت الوقود عالي الكبريت من الكويت تجاوزت 180 ألف طن (ما يعادل تقريبا 37 ألف برميل يوميا) وتلك هي أول عملية شراء للوقود تنفذها السعودية من الكويت منذ أيار / مايو 2022.

ويحافظ الطلب السعودي على المزيد من الإمدادات الكويتية في الشرق الأوسط، مما يدعم الأسعار القياسية في سنغافورة وسط انخفاض عام في صادرات الشرق الأوسط.

ورجحت مصادر تجارية أن يستمر تدفق زيت الوقود الكويتي في آب / أغسطس، إذ فازت أرامكو للتجارة أيضاً بمناقصة في الآونة الأخيرة لشراء 130 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت للغاية من مصفاة الزور الكويتية.

وأضافت المصادر أن الشحنة، المقرر تحميلها في الفترة من 11 إلى 12 أغسطس، تم تداولها بخصم حوالي 8 دولارات مقارنة بأسعار VLSFO السنغافورية على أساس الشحن على متن السفينة الكويتية.

ولا تزال الإمدادات الروسية تشكل الجزء الأكبر من واردات السعودية من زيت الوقود، حيث بلغت نحو 441 ألف طن في يوليو وتشكل نحو 30% من إجمالي الكميات، لكنها انخفضت من نحو 750 ألف طن في الشهر نفسه من العام الماضي.

واستوردت المملكة العربية السعودية كميات قياسية من زيت الوقود الروسي بسعر مخفض في حزيران / يونيو 2023 لتلبية الطلب في الصيف، مع تصدير إنتاجها بأسعار أعلى.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في LSEG Oil Research، إن المنافسة من الصين والهند على زيت الوقود الروسي دفعت المملكة العربية السعودية إلى التحول إلى موردين بديلين مثل الكويت.