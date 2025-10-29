السعودية تحقق رقماً قياسياً عالمياً في خفض تكلفة كهرباء الرياح

حقق مشروع طاقة رياح سعودي رقماً قياسياً جديداً لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم وحقق مشروع للطاقة الشمسية ثاني أقل رقمٍ قياسي عالمي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أنه بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، تمت ترسية مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقد حقق مشروع طاقة الرياح في الدوادمي رقماً قياسياً جديداً لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم، فيما حقق مشروع نجران للطاقة الشمسية ثاني أقل رقمٍ قياسي عالمي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم بعد مشروع (الشعيبة 1) وهو أحد مشروعات المملكة الذي سبق أن حقق أقل رقم قياسي عالمي لتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (1,04) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.

وتبلغ السعة الإجمالية للمشروعات الخمسة 4500 ميجاواط، كما تجاوز حجم الاستثمارات فيها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار أمريكي)، وتأتي ترسية هذه المشروعات ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.

وتضم المشروعات التي تمت ترسيتها:

مشروع الدوادمي لطاقة الرياح، في منطقة الرياض، مع تحالف يضم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة نسما للطاقة المتجددة، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، بسعة تبلغ 1500 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.01760 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.33803) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم.

مشروع نجران للطاقة الشمسية، في منطقة نجران، مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بسعة تبلغ 1400ميجاواط، وتكلفة إنتاجية (LCOE) تبلغ4.11307 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.09682) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، وهو ثاني أقل رقمٍ قياسي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، بعد مشروع (الشعيبة 1) في المملكة كذلك.

مشروع الدرب للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بسعة تبلغ 600 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.10262 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.36070) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.

مشروع صامطة للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، مع تحالف يضم الشركة السعودية للكهرباء وشركة إي دي إف الفرنسية لحلول الطاقة، بسعة تبلغ 600 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.57544 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.48678) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.

مشروع السفن للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، مع تحالف يضم شركة الجميح للطاقة والمياه وشركة توتال إنرجيز رينيوبلز س أ س، بسعة تبلغ 400 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.65074 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.50686) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

تعتبر هذه المشروعات وما تحققه من أسعار تنافسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء لكل كيلوواط ساعة، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تأكيداً للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعزمها على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول العام 2030، ويُعزى تحقيق هذه المشروعات لأسعار تنافسية عالمية إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، والاستفادة من مخرجات مشروع المسح الجغرافي الذي تنفذه وزارة الطاقة، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.

والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات توليد الكهرباء وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطوِّرة، ويبلغ إجمالي السعات المطروحة إلى نهاية العام 2025 من مشروعات الطاقة المتجددة 64 جيجاواط، وبإتمام التوقيع لمشروعات المرحلة السادسة، تكون الشركة وقعت اتفاقيات لشراء الطاقة تبلغ سعتها الإجمالية 43,2 جيجاواط، منها 12.3 جيجاواط تم تشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية.