السعودية تتصدر صفقات الغاز العالمية بشراكات مليارية

السعودية والجزائر تقودان سباق صفقات الغاز في أكتوبر 2025 بصفقات تتجاوز 16 مليار دولار

تصدرت السعودية والجزائر قائمة الدول التي تبرم عقود غاز بقيمة مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وفق موقع الطاقة المتخصص في أخبار القطاع.

ووقعت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية، في الشهر الماضي، عقد بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة مداد السعودية لاستكشاف واستغلال المحروقات في منطقة امتياز إليزي، وفقاً لموقع “زاوية” الاقتصادي التابع لوكالة رويترز.

وسيُمول الشريك السعودي عمليات الاستكشاف والتطوير بالكامل على مدى سبع سنوات.

وبنهاية مدة العقد، يستهدف البلدان الوصول إلى إنتاج 993 مليون برميل نفط مكافئ، بما في ذلك 125 مليار متر مكعب من الغاز القابل للتسويق و204 مليون برميل من المحروقات السائلة، تتضمن 103 مليون برميل من غاز البترول المسال و101 مليون برميل من المكثفات.

وخلال الفترة نفسها، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي إحدى أكبر صفقاته، بقيمة 11 مليار دولار، مع شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، وصندوق GIC السيادي السنغافوري، والصندوق العربي للطاقة، لتطوير حقل الجافورة.

يُعد هذا الحقل أكبر مشروع للغاز غير المصاحب في السعودية، باحتياطيات تقدر بـ 229 تريليون قدم مكعب، مما يجعله محور استراتيجي ضمن خطة شركة أرامكو السعودية لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول العام 2030.

وتشمل الصفقات المهمة الأخرى في المنطقة تلك التي وقعتها قطر مع الهند، وصفقة مصر لتسييل الغاز من حقل كرونوس القبرصي، والعراق مع شركة أكسليريت إنرجي الأمريكية.

