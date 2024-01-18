السعودية تخطط لبيع النووي كما تبيع النفط والغاز

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ السعودي، عادل الجبير، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى الاقتصاد العالمي 2024 في دافوس، عن طموح المملكة في تصدير الطاقة النووية، إلى جانب استمرار تصدير مختلف أنواع الطاقة مثل النفط والغاز والطاقة النظيفة.



وفي توضيح للرؤية الاقتصادية للمملكة، أكد الجبير أن لديها مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم وتسعى للاستفادة القصوى منه اقتصاديًا، بهدف الحفاظ على القيمة المضافة لهذه الموارد وتحقيق تنويع في مصادر الطاقة المستدامة داخل المملكة.



وقال الجبير: “السعودية لديها مخزون كبير من اليورانيوم وتريد استغلاله .. وسنبيعكم النووي كما نبيعكم النفط “، وهذا مطلب مشروع وهي موارد سعودية، سنعمل عليها بمهارات وموارد سعودية لخدمة أغراض الطاقة النظيفة”.



وأن المملكة لديها الرغبة في استغلال هذه الموارد ضمن القوانين والمعايير الدولية، مؤكدا على عدم السماح بتلويث بلدان أخرى بفعل بقايا تخصيب الاورانيوم.



وأشار إلى استعدادها للاستفادة من مواردها الضخمة بالتعاون مع الوكالة الدولية التقنوية، مشيرا إلى وجود برنامج تعاون فعّال مع الوكالة لضمان تنفيذ عمليات التخصيب وفق المعايير الدولية.





وفي هذا السياق، أوضح الجبير أن المملكة تسعى لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا احترامها للمعايير الدولية والالتزام بالتعاون الدولي في مجال الطاقة النووية.



وفي ختام الجلسة، أشار الوزير إلى أن الاستفادة الاقتصادية من مخزون اليورانيوم يشكل أحد أبرز أولويات المملكة، وأنها لن تتردد في تحقيق هذه الخطط بما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل.

شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بجلسة حوارية بعنوان "مد الجسور: قيادة العمل المناخي العابر للحدود لتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة" خلال الاجتماع السنوي لـ #المنتدى_الاقتصادي_العالمي 2024#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/SWyEPEPjyW — وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) January 18, 2024