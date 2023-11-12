فتحت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، باب التأهُّل للمنافسة على 4 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.



وذكرت الشركة أن المشروعات التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط، تشمل كلًّا من: مشروع الصداوي، في المنطقة الشرقية، بطاقة تبلغ 2000 ميجاواط، ومشروع المصع، في حائل، بطاقة تبلغ 1000 ميجاواط، ومشروعٍ الحناكية “2”، في المدينة المنورة، بطاقة تبلغ 400 ميجاواط، ومشروع رابغ “2”، في مكة المكرمة، بطاقة تبلغ 300 ميجاواط.



وأبانت أن طرح هذه المشروعات يأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصة الغاز في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل، وهو ما سيشكل ما يقرب من 50% لكلٍّ منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.



وتُعد شركة “المشتري الرئيس” المسؤول عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتجَة من مشروعات الطاقة في المملكة ، حيث تم، حتى الآن، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ترسية مشروعاتٍ تتجاوز طاقتها الإجمالية 12.6 جيجاواط.

تعلن #الشركة_السعودية_لشراء_الطاقة عن إطلاق المرحلة الخامسة للتأهل والمنافسة على أربع مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وبطاقة إجمالية تبلغ 3700 ميجاواط.#طاقة_للغد pic.twitter.com/kA2vD4kcQ6 — الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" (@SPPC_KSA) November 12, 2023