أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع المسح الجغرافي، الذي يهدف إلى دعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عبر البلاد.

حيث تمَّ تكليف شركات وطنية بتنفيذ المشروع الذي يشمل تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع المناطق، وذلك كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.



وفي بيان صحفي، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن المشروع يمثل إنجازاً عالمياً بفضل نطاقه الواسع، حيث سيغطي مساحة تزيد عن 850 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السعودية، باستثناء المناطق السكنية والصحراوية.



وأضاف الوزير أن المحطات ستقوم بتجميع معلومات دقيقة عن مواقع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحديد الأماكن الأكثر ملائمة لاستثمارات جديدة في هذا القطاع. وأشار إلى أن تلك البيانات ستكون متاحة بشكل دائم وبدقة عالية، مما يسهل عمليات الاستثمار ويزيد من جاذبية المشاريع المستقبلية في المملكة.



ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف السعودية في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتقليص اعتمادها على الوقود السائل، ويعزز من موقعها كمنتج رائد للطاقة النظيفة في العالم.



كما أكد على أن المشروع سيساهم في دعم استراتيجية المملكة لإنتاج الهيدروجين النظيف، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الطاقة الشمسية والرياح، لتصبح الطاقة المتجددة تشكل نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.



وأضاف أن السعودية ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام 2024، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.



وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 مترًا، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية، مُبينًا أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.



وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.



وفي هذا الإطار، بيّن أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظارٍ يراوح حاليًا بين 18 و24 شهرًا للحصول على البيانات، موضحًا أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشاريع، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.حيث