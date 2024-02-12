كشف وزير الطاقة السعودية عن أسباب قرار المملكة الحفاظ على طاقتها القصوى من النفط، ردا على سؤال وجهه لوزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، المنقعد في مدينة الظهران شرق السعودية.

حيث بدأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالكشف عن السبب الجوهري لقرار السعودية بالحفاظ على طاقتها القصوى من النفط. “الأمر ببساطة يكمن في كوننا في مرحلة ‘انتقال'”.

وأكد: “أرامكو تنتقل لتكون شركة متكاملة تستثمر في الغاز والنفط والطاقة المتجددة، والمملكة ستصبح مُصدرةً للطاقة بكافة أنواعها.”

وأوضح الأمير بأن هذا الانتقال يشمل تحول شركات النفط إلى شركات طاقة متعددة الاستثمارات، حيث يتمتعن بالقدرة على استغلال الموارد الطبيعية بشكل أكبر وتنويع مصادر الطاقة، مضيفا “نحن سنكون كما قلنا طوال الوقت مصدر للطاقة بكافة أنواعها”.

وقال، هذا الانتقال ليس مجرد تغيير في السياسة الطاقوية للمملكة، بل هو إشارة إلى استعدادها لمواجهة تحديات مستقبلية وتغيرات في صناعة الطاقة عالميًا. “سنشارك في عديد من هذه الأمور”، مُشيرًا إلى تطلع المملكة للعب دور رئيسي في تحديث الطاقة وتطويرها على المستوى العالمي.

وأضاف الأمير بأن السعودية تسعى لاستثمارات أكبر في مجالات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الانتقال يعني أن شركات النفط ستتحول إلى شركات طاقة تشمل النفط والغاز والطاقة الجيوحرارية أيضا، والبتروكيماويات.

لماذا قررت المملكة الحفاظ على طاقتها القصوى من النفط؟



الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: الأمر ببساطة يكمن في كوننا في مرحلة "انتقال".. أرامكو تنتقل لتكون شركة متكاملة تستثمر في الغاز والنفط والطاقة المتجددة.. والمملكة ستصبح مُصدرةً للطاقة بكافة أنواعها #أسواق_السعودية pic.twitter.com/xOs3LBsG6S — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 12, 2024