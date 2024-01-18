أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، عن جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق استقرار النفط على المدى البعيد، خلال مشاركته في منتدى “دافوس” المنعقد حاليا.



وفي جلسة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي(دافوس) حملت عنوان “المعضلة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أكد الإبراهيم أن جهود المملكة تتضمن إمكانية خفض إنتاج النفط، مع التأكيد على استعداد المملكة لاتخاذ الخطوات الضرورية لضمان استقرار السوق.



وأشار الوزير إلى توقعات نمو اقتصادات المنطقة بنسبة تصل إلى 3.4% في عام 2024، مع التأكيد على ضرورة التعاون الإقليمي للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.



وفي إجابة عن سؤال حول السعر المناسب للنفط وتأثيره على الإصلاحات الداخلية، رفض الإبراهيم الكشف عن تعليق محدد، مؤكدًا أن تحقيق استقرار السوق يظل هدفًا أساسيًا.

وأضاف أن خفض الإنتاج يمكن أن يكون وسيلة ضرورية في بعض الأحيان لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم.



يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود السعودية المستمرة لضمان استقرار الأسواق النفطية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

Minister of Economy and Planning HE @falibrahim discusses the opportunity for integrated economic resilience in front of the Middle East, during a panel session titled ‘MENA’s Economic Dilemma: Reforms Amid Uncertainty’ at #WEF24 #SaudiAtDavos pic.twitter.com/sEe10APFTv — وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) January 18, 2024