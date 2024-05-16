السعودية وأمريكا توقعان خارطة طريق لمستقبل الطاقة

وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، اليوم في الرياض، خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، تمثل الخطوات العملية لتنفيذ اتفاقية الشراكة في مجال الطاقة التي وقعت في جدة في يوليو 2022.

تضمنت الخارطة الزمنية للتعاون مشروعات مستقبلية مشتركة، تشمل إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، والابتكار.

أكد الجانبان على أهمية تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل محددة، تشمل تبادل المعلومات، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، وتبادل الخبرات.

كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي، من خلال مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

ومن بين هذه المبادرات الرئيسية مبادرة “السعودية الخضراء”، ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

تم الإشارة إلى أن اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين تشمل تعاونًا متعدد الجوانب، مشتملًا على مجموعة من المجالات الحيوية، من ضمنها: الطاقة النظيفة، والهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تقنيات التوليد النظيف للكهرباء.

HRH Prince Abdulaziz bin Salman, Minister of Energy, meets with the U.S. Secretary of Energy, and they sign an energy cooperation roadmap to enhance cooperation between both countries in this field. pic.twitter.com/iYWJwoQcar — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) May 15, 2024