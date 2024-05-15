تقدم استراتيجي في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أعلن اليوم عن تحقيق تقدم بنسبة 40% في المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضح المتحدثون أن المرحلة الأولى من المشروع ستكتمل في منتصف عام 2025 لتوليد 1500 ميغاواط، بينما من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية عام 2025 لتوليد 3000 ميغاواط. كما أكدوا أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيسهل عملية الربط مع بقية دول الخليج من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي.

وأشاروا إلى وجود عدة مشاريع تعمل عليها المنظمة لربط دول شمال أفريقيا بالقارة الأوروبية، مثل الربط القائم بين المغرب وإسبانيا وتونس وإيطاليا، بالإضافة إلى مشروعين قيد الدراسة بين مصر وإيطاليا ومصر واليونان.



جاء ذلك خلال لقاء إعلامي على هامش الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة، المنعقد في مقر الهيئة بمدينة الدمام. ينظم الاجتماع الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ممثلين بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.



وفي إطار متصل، أُعلن عن استكمال دراسات الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية، مع توقعات بتوقيع الاتفاق قريباً. وقد تم اتخاذ خطوات متقدمة في مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر.

ومن شأن اكتمال مشروع الربط مع السعودية أن يُسهل الربط مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، مما يعزز من شبكة الربط ويخلق بنية تحتية تمهد لتحقيق سوق مفتوح للكهرباء بين الدول، ويُسهم في تحسين الأسعار لتصبح أكثر اقتصادية.

كما أشار المتحدثون إلى الدور المحوري الذي تلعبه الأردن في هذا المشروع، حيث يجري حالياً العمل على مشروع الربط مع مصر، بعد الربط مع العراق، في إطار السوق العربية المشتركة للربط بين المشرق والمغرب العربي.

كما تطرقت الجلسات بمناقشة واستعراض تجربة رابطة مشغلي #أنظمة_نقل_الكهرباء في منطقة البحر الأبيض المتوسط (Med-TSO) في مشروع (TEASIMED) والنتائج المتحققة كما تم التطرق الى سبل التعاون بين #الجامعة_العربية و (Med-TSO) بما يعود بالنفع على #السوق_العربية_المشتركة_للكهرباء، pic.twitter.com/ZMRX1sobD4 — GCCIA (@gccia) May 14, 2024



