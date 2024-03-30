الربط الكهربائي بين الدول الخليجية والعراق أواخر 2024

كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضلأن نهاية هذا العام 2024 ستشهد إنجازاً على مستوى الربط الكهربائي مع دول الخليج بافتتاح خط (البصرة – الكويت) بمعدل 500 ميغاواط في المرحلة ‏الأولى و2000 ميغاواط في المرحلة الثانية، كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وقد شهد العراق، اليوم، افتتاح المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع الأردن.

وأكد أن افتتاح الخط الجديد سينهي معاناة أهالي الرطبة الذين عانوا على مدى 10 سنوات من عدم وجود كهرباء وطنية، وسينعمون من الآن بكهرباء مستقرة ومستدامة.

وأكد وزير الكهرباء أن “مشروع الربط الكهربائي يمتد على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تصل طاقته إلى 500 ميغاواط في مرحلته الثالثة بجهد (400 كي في) بعد تفعيل الربط الثلاثي بين ( ‏العراق – الأردن – مصر)، لافتاً الى أنه “سيتم تأمين احتياجات الطاقة لأجزاء واسعة من محافظة الأنبار”. ‏

وتابع أن “طول الخط يبلغ أكثر من 330 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، و6 كيلومترات ‏داخل الأراضي الاردنية، وتم نصب 281 برجاً على طول الخط من قبل ملاكات شركة خطوط نقل ‏الطاقة في المنطقة الوسطى، كما تم نصب محطات ‏ومحولات جديدة في أماكن متعددة على ‏طول مسار الخط الكهربائي”.‏

ويعاني القطاع الكهربائي في العراق بكل مراحله من تدهور خطير طيلة السنوات الـ 21 الماضية، ويعتمد المواطنون بشكل عام على مولدات كهرباء خاصة في بيوتهم ومحلاتهم التجارية.