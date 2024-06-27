الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.. تحديات وفرص في عالم الطاقة

سلّط الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الطاقة والمناخ.

وفي مقاله المنشور على موقع “بروجيكت سنديكيت“، أوضح الجابر الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ وتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الجابر على قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على إحداث تحولات جذرية في القطاعات الصناعية، وتحسين منظومة النقل، وتعزيز المرونة المناخية في مجالات الزراعة والأمن المائي والصحة. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا التقدم التكنولوجي يأتي بتكلفة، حيث يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة، مما يزيد الضغط على منظومة الطاقة الحالية.

يتوقع أن يتضاعف عدد مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات المعالجة الضخمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب كميات هائلة من الطاقة الكهربائية. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، دعا الجابر إلى التعاون بين شركات التكنولوجيا وشركات الطاقة، وتسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مثل تلك التي أبرمتها مايكروسوفت وبروكفيلد، وجهود شركة “مصدر” لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة.

وأشار الجابر إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم بالفعل في تعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، مستشهداً بمشروع “إيه آي كيو” المشترك بين “جي42″ و”بريسايت” و”أدنوك” الذي حقق خفضاً كبيراً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في علوم المواد، والزراعة، والطاقة النووية، وطاقة الهيدروجين، وغيرها من المجالات لتحقيق تقدم كبير في كفاءة الطاقة والاستدامة.

في ضوء هذه التحديات والفرص، أكد الجابر على أهمية تبني نهج تعاوني شامل بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة قطاعَي التكنولوجيا والطاقة، وصناع السياسات، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني. وشدد على أهمية استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ومع ذلك، فإن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين شركات التكنولوجيا وشركات الطاقة. بدأت بعض الشركات بالفعل في استكشاف حلول مبتكرة، مثل بناء مراكز بيانات تعمل بالطاقة النووية والمتجددة.