فريق التحرير by فريق التحرير

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الحفر العربية تفوز بعقود من أرامكو السعودية بقيمة 850 مليون ريال

أوضحت شركة الحفر العربية أن إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود سيكون 48 منصة حفر برية و12 وحدة بحرية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة الحفر العربية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أنها وقعت مع شركة أرامكو السعودية عقوداً طويلة الأجل لثلاث منصات حفر برية حيث تصل القيمة الإجمالية للعقود إلى 850 مليون ريال.

وقالت الشركة إن مدة العقد تبلغ 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر، حيث ستقوم بتزويد منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود سيكون 48 منصة حفر برية و12 وحدة بحرية.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الأول من السنة المالية 2025، وذكرت أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقود.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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