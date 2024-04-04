الحفر العربية تدرس مع أرامكو السعودية تعليق عقود عمل ثلاث منصات حفر بحرية

أعلنت شركة “الحفر العربية” عن أنها تجري حالياً نقاشات مع شركة “أرامكو السعودية” بخصوص إمكانية تعليق عقود عمل ثلاث منصات حفر بحرية تابعة لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق الحفر البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية للقطاع.

ووفقاً للبيان الذي نشرته “الحفر العربية” على “تداول السعودية”، فإن مدة تعليق عمل المنصات الثلاث قد تصل إلى 12 شهراً كحد أقصى. بينما لم يتم تحديد المنصات التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء التعليق بشكل دقيق، وستقوم الشركة بالإعلان عن هذه التفاصيل فور توفرها.

وأوضحت “الحفر العربية” أن هذه الخطوة لن تؤثر على الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024، والذي تم الإعلان عنه سابقاً مع افتراض تخفيض عدد منصات الحفر البحرية.

وتتوقع الشركة استمرار نمو إيراداتها على أساس سنوي مدعومةً بمساهمة منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي، والتي ستبدأ التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.