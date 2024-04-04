فريق التحرير by فريق التحرير

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الحفر العربية تدرس مع أرامكو السعودية تعليق عقود عمل ثلاث منصات حفر بحرية

تُعد خطوة تقييم خيارات تعليق عمل منصات الحفر البحرية جزءًا من استراتيجية الحفر العربية لتعزيز المرونة التشغيلية وضمان استمرار نمو إيراداتها في ظل الظروف المتغيرة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “الحفر العربية” عن أنها تجري حالياً نقاشات مع شركة “أرامكو السعودية” بخصوص إمكانية تعليق عقود عمل ثلاث منصات حفر بحرية تابعة لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق الحفر البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية للقطاع.

ووفقاً للبيان الذي نشرته “الحفر العربية” على “تداول السعودية”، فإن مدة تعليق عمل المنصات الثلاث قد تصل إلى 12 شهراً كحد أقصى. بينما لم يتم تحديد المنصات التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء التعليق بشكل دقيق، وستقوم الشركة بالإعلان عن هذه التفاصيل فور توفرها.

منصات حفر

وأوضحت “الحفر العربية” أن هذه الخطوة لن تؤثر على الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024، والذي تم الإعلان عنه سابقاً مع افتراض تخفيض عدد منصات الحفر البحرية.

وتتوقع الشركة استمرار نمو إيراداتها على أساس سنوي مدعومةً بمساهمة منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي، والتي ستبدأ التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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