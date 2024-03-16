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البترول الكويتية العالمية تشتري 50% من إيكوفوكس الإيطالية

تزود شركة البترول الكويتية العالمية الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطاراً عالمياً

فريق التحرير by فريق التحرير
محطة وقود تابعة لشركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا
محطة وقود تابعة لشركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا أنها وقعت اتفاقية لشراء حصة 50 بالمئة في شركة إيكوفوكس الإيطالية المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي (بايوفيول)، في إطار جهود تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري.

وكتبت وزارة النفط الكويتية على منصة إكس اليوم السبت “تشكل هذه الصفقة (خطوة ريادية) لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل”، دون الكشف عن حجم الصفقة.

وتمتلك إيكوفوكس، التابعة لشركة فوكس بترول، مصنعا للوقود الحيوي في إيطاليا بسعة 200 ألف طن سنويا ينتج وقود الديزل الحيوي المتقدم والمنتجات الثانوية للاستخدام الصناعي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شركة البترول الكويتية العالمية تزود الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيع وتسويق أحد أفضل وأجود الزيوت في العالم، كما تمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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