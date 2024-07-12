فريق التحرير by فريق التحرير

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الإنتاج النفطي يرتفع في الإمارات ويتراجع في السعودية

تراجع إنتاج دول “أوبك” من 27.21 مليون برميل يومياً في أيار / مايو إلى 27.06 مليون برميل يومياً في حزيران / يونيو.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع إنتاج دولة الإمارات النفطي ارتفع من 3.25 مليون برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 8.28 مليون برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو، وفق تحليل “أريبيان بزنس” للبيانات الصادرة في تقرير لوكالة الطاقة الدولية  الشهري.

وتراجع إنتاج المملكة العربية السعودية النفطي من 9.03 مليون برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 8.85 مليون برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو.

كما تراجع إنتاج العراق النفطي تراجع من 4.3 مليون برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 4.26 مليون برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو.  

كما تراجع إنتاج الكويت النفطي من 2.49 مليون برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 2.48 مليون برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو.  

كما أظهر التقرير أن إنتاج الجزائر النفطي ارتفع من 900 ألف برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 910 آلاف برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو.

وتراجع إنتاج دول “أوبك” من 27.21 مليون برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 27.06 مليون برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو.

وتراجع إنتاج دول تحالف “أوبك+” الذي يضم دول “أوبك” ودولاً من خارجها من 41.46 مليون برميل يومياً في شهر أيار / مايو إلى 41.44 مليون برميل يومياً في شهر حزيران / يونيو.

وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى ما يقل قليلا عن مليون برميل يومياً هذا العام والعام المقبل، مع انكماش الاستهلاك في الصين في الربع الثاني وسط مشكلات اقتصادية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط أن الطلب العالمي في الربع الثاني ارتفع بمقدار 710 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي في أقل زيادة فصلية له منذ أكثر من عام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...