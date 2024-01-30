الإمارات رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2023

صدرت الإمارات ما يقرب من 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، مما يجعلها رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من انخفاض الكميات بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وفقا لـ التقرير السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”.

وتفصيليا، سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الإمارات، خلال الربع الأول من 2023، نحو 1.2 مليون طن، ثم ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 1.4 مليون طن، ثم استقرت خلال الربعين الثالث والرابع عند 1.2 مليون طن.

أهم الدول المستوردة للغاز المسال من الإمارات

وذهب معظم صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين في آسيا، بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية واليابان والصين، باستثناء شحنة واحدة بحمولة 137 ألف متر مكعب توجهت إلى ألمانيا على متن الناقلة “عش” في فبراير 2023.

وكانت أول شحنة تم تصديرها من الإمارات إلى ألمانيا من منطقة الشرق الأوسط، هي شحنة أدنوك للغاز، وجاءت تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولة الإمارات.

وعربيا، بلغت صادرات الدول العربية خلال العام 2023 نحو 112.4 مليون طن، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022، أي بتراجع طفيف نسبته 1.5%. وقد استطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.4%.

أبرز الدول المصدرة عربيا للغاز المسال

وجاء في صدارة الدول العربية المصدرة للغاز المسال، كل من قطر (79.9 مليون طن)، تلاها الجزائر (12.9 مليون طن)، ثم عمان (11.4 مليون طن).

عالميا، تطور الطلب في الأسواق العالمية خلال العام 2023، مدعوما بنمو الطلب الأوروبي لتعويض التراجع في إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب، حيث ارتفع إجمالي الواردات عالميا خلال الربع الأول من 2023 إلى 105 ليسجل بذلك رقما قياسيا جديدا هو الأعلى تاريخيا، ثم تراجع إلى 95.7 مليون طن خلال الربع الثاني، لكنه ارتفع مجددا خلال الربع الثالث إلى 100.5 مليون طن، ثم قفز إلى مستوى جديد خلال الربع الرابع بلغ حوالي 106 ملايين طن.

أوروبا أكبر المستوردين عالميا

وعلى مستوى المناطق، بلغ إجمالي واردات السوق الأوروبي (دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا)، من الغاز الطبيعي المسال خلال 2023 نحو 126 مليون طن وهي تقريبا نفس مستويات العام 2022، ولعل أبرز ما شهده السوق الأوروبي خلال العام الماضي، هو انضمام ألمانيا إلى قائمة الدول الأوروبية المستوردة للغاز الطبيعي المسال، بعد أن أعلنت عن تشغيل 3 مرافئ لاستقبال الغاز المسال دفعة واحدة، ما مكنتها من استيراد نحو 4.7 مليون طن خلال 2023.

على مستوى المصدرين، جاء نحو 80% من شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة إلى أوروبا من 4 مصدرين خلال 2023، جاءت في المرتبة الأولى أمريكا بإجمالي 60 مليون طن، بما يعادل نحو 48% من إجمالي الواردات، ثم روسيا في المرتبة الثانية بـ16.3 مليون طن ما يعادل 31%، ثم قطر ثالثا بحصة 12% والجزائر بحصة 8%.

وشكلت حصة الدول العربية مجتمعة نحو 22% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال 2023.

الاستثمارات الجديدة

حتى عام 2023، وسط التوقعات الإيجابية لنمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، بلغ إجمالي الطاقة التصميمية التي تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيها نحو 37.3 مليون طن/ السنة، وجميعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وإلى جانب تلك المشاريع من المتوقع أن يشهد عام 2024 الجاري، دخول مشاريع إسالة جديدة جاري تنفيذها في كل من أمريكا وروسيا والمكسيك والكونغو وموريتانيا، ستساهم في إضافة نحو 21 مليون طن/ السنة إلى طاقة الإسالة العالمية.