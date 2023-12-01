الإمارات مسيرة رائدة في العمل من أجل المناخ ومستقبل أكثر استدامة

تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ حافل في مجال الاستدامة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على البيئة وجعلها جزءاً أساسياً في برامجها وأهدافها المستقبلية

وقد أكتسب هذا النهج أهمية جوهرية في كيفية استغلال الثروات الطبيعية وبناء النظم الاقتصادية والاجتماعية الضامنة لرفاهية المجتمع والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل.

وقبل أن تُطرح قضايا الاستدامة كعناصر أساسية لأي برنامج تنموي عالمي، برزت جهود المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كأحد أهم رواد العالم في تحسين البيئة، وترسيخ نموذج عالمي فريد للعمل الإنساني المستدام، إضافة إلى توفير الأنظمة والتشريعات التي تكفل لأبناء الإمارات وللأجيال القادمة العيش ضمن حياة آمنة ومتطورة.

وانتهجت دولة الإمارات سياسة متكاملة من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وأطلقت العديد من المبادرات الوطنية في مختلف القطاعات التي مهدت الطريق للانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، فضلاً عن مساعدة الدول النامية لزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وقد كان لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله،” بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة بمثابة إيذاناً بولوج مرحلة جديدة تستند إلى حلول مبتكرة ومفاهيم متطورة تضع دولة الإمارات ضمن أفضل عشرة دول في العالم لتحقيق برامج الاستدامة خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما مهد عام الاستدامة الطريق لاستضافة الحدث العالمي الاستثنائي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP28” حيث شكلت دولة الإمارات حلقة وصل رئيسة لأكثر من 200 دولة وساهمت في وضع العالم على المسار الصحيح والتعاون من أجل البحث في تحديات التغير المناخي وآليات التعامل معه والوصول لحلول تحمي البيئة وتحقق التنمية للإنسان.

وفي سياق دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، جاءت المبادرات الريادية لصندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع مبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة، لتترك أثر مستدام في الحد من ظاهرة التغير المناخي، كما عززت تلك المشاريع من كفاءة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وعملت على توفيرها لملايين الأشخاص ممن هم بأمس الحاجة لها.

وقام الصندوق بدور ريادي في بناء شراكات استراتيجية تدعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي، حيث شهد نشاط الصندوق التنموي والاستثماري نمواً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة تمويلاته أكثر من 180 مليار درهم، استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، مما ساهم في تحقيق استدامة قطاعات تنموية رئيسية، كالتعليم والصحة والنقل وتطوير القطاع الزراعي وإنشاء شبكات المياه والري التي انعكست بشكل مباشر على جودة حياة المجتمعات ووفرت لهم بيئة آمنة وسليمة.

لطالما نظرنا إلى العمل التنموي على أنه فرصة للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة للتحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم وتؤثر علينا جميعاً، فالحاجة باتت ملحة لتضافر كافة الجهود لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وبناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة.

وختاماً، فإن عام الاستدامة حمل في طياته العديد من الانجازات كان على رأسها إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول يستفيد منها الجميع، وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها، ونحن وانطلاقاً من مسؤوليتنا في صندوق أبوظبي للتنمية؛ فإننا نعمل على ترسيخ نموذج تنموي مستدام، يدعم رؤى واستراتيجيات قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً كمساهم رئيسي في إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لمختلف التحديات التنموية.