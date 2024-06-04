فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات والسعودية تستأثران بـ 85% من واردات اليابان النفطية

استوردت اليابان خلال شهر أبريل / نيسان الماضي نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل

فريق التحرير by فريق التحرير

استأثرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنحو 85% من واردات اليابان النفطية بواقع 66.89 مليون برميل خلال شهر نيسان / أبريل الماضي، وفق البيانات اليابانية الرسمية.

وقد أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات خلال شهر أبريل الماضي، واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي.

واستوردت اليابان خلال شهر أبريل نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها 5 دول عربية هي الإمارات، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر وسلطنة عُمان.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%)، كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان.

وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).

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فريق التحرير

فريق التحرير

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