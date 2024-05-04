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الإمارات تعلن اكتشاف حقل الغاز الخام الخامس في الشارقة

حقل الغاز الجديد “هديبة” في الشارقة يعزز التفاؤل بمستقبل صناعة الطاقة في المنطقة، مما يفتح أفاقًا جديدة للتطوير والاستثمار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع

أعلن مجلس النفط في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن اكتشاف حقل الغاز الجديد “هديبة”، الذي يُعتبر إضافة لصناعة النفط والغاز في المنطقة.

الحقل، يقع إلى الشمال من حقل الصجعة في إمارة الشارقة، ويُعد الاكتشاف الأحدث لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ومن المقرر أن يتم اختبار البئر في الفترة القادمة لتحديد الكميات الدقيقة للاحتياطيات والموارد المحتملة من الحقل، وفقًا لوكالة الأنباء الإمارتية”وام”.

الجدير بالذكر أن حقل “هديبة” يعد الخامس من نوعه في إمارة الشارقة، حيث ينضم إلى قائمة الحقول البرية الأخرى مثل “الصجعة وكهيف ومحاني ومويعيد”، الذي تم تحويله مؤخرًا إلى حقل لتخزين الغاز.

ومن المتوقع أن يفتح اكتشاف هذا الحقل الجديد الأبواب أمام فرص جديدة للاستثمار والتطوير في صناعة النفط والغاز في الشارقة، ويسهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات لهذه الصناعة في المنطقة.

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