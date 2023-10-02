شدد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أن تحالف أوبك+ لا يستهدف سعرًا محدد للنفط، إذ يعمل على استقرار الأسواق بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء.





وقال خلال مشاركته في فعاليات أديبك 2023: “يبذل أوبك+ قصارى جهده للحفاظ على توازن العرض والطلب، وإن قراراته لا تنفصل أبدًا عن الواقع”.





وأضاف وزير الطاقة الإماراتي: “ما دام هناك طلب، فلدينا القدرة على الإنتاج لأننا المنتجون الأقلّ تكلفة، ونهتم بأن يكون السعر مناسبًا للمستهلكين، ولكن السعر المناسب للمستهلكين لمدة محدودة فقط هو أمر قصير النظر”.





وأكد، خلال ردّه على مخاطر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في النفط والغاز، قائلًا: “لكي تكون الأسعار مناسبة في المضخة، يجب القيام باستثمارات.. إذ إن ما يقلقني ليس نقص العرض في السوق على المدى القصير، بل هو سوق يعاني من نقص العرض على المدى الطويل”.





قال وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده قررت تسريع خطتها لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، من أجل تعويض فقدان الإمدادات من المنتجين الآخرين.





وأشار المزروعي إلى أن أوبك+ خسر 4 ملايين برميل يوميًا على مدى السنوات الـ3 الماضية بسبب نقص الاستثمار، وأن هذا الحجم لن يعود.





وفال، إن العالم يحتاج من 12 إلى 14 تريليون دولار في مجال الاستكشافات النفطية، بمعدل سنوي 600 مليار دولار لتلبية الاحتياجات.



وأكد المزروعي العمل على مسارين متوازيين للحدّ من الكربون وإنتاج الطاقة التي يحتاجها العالم بما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.





و أوضح وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لـ “أديبك 2023” أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يعني تجاهل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات ستتضاعف 3 مرات بحلول عام 2030.





وجدّد الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط من أجل تلبية الطلب العالمي المتنامي وتمويل عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة.





وقال: “إذا لم تأت استثمارات بنحو 500 مليار دولار سنويًا، فليس هناك حلّ يمكننا التفكير فيه في مواجهة حقيقة أن الموارد لن تكون كافية”.





كما أكد إن الإمارات لن تتجاهل مسؤوليتها تجاه مستهلكي الطاقة التقليدية والمشترين الذين يعتمدون على منتجاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مضاعفة قدرتها من للطاقة النظيفة، قائلًا: “الإمارات لديها المصادر اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة”.





قال المزروعي، إن بلاده أطلقت استراتيجية إنتاج الهيدروجين بواقع 1.4 مليون طن بحلول 2031، ترتفع إلى 15 مليون طن بحلول 2050 عبر واحات الهيدروجين، لافتًا إلى أن الإمارات ستكون من الدول المصدّرة للهيدروجين في المستقبل.





وأشار إلى إن قطاع الكهرباء في دولة الإمارات سيكون من أفضل القطاعات من حيث الاستدامة بواقع 270 غرامًا لكل كيلوواط/ساعة تنتج من الطاقة الكهربائية.





وكان نائب رئيس الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، افتتح النسخة الـ39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023”.





سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ضمن الجلسة الوزارية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023”.



& نحن نؤمن بالاستدامة وقد اتخذنا خطوات عملية نحو ذلك الاتجاه.

& الاستثمارات الوطنية في قطاع النفط والبترول تؤكد دورنا في العمل المناخي

& لدينا مصادر بديلة تساهم في… pic.twitter.com/zPKell5UFH — سهيل المزروعي (@HESuhail) October 2, 2023