الإمارات تشتري المزيد من النفط السعودي والعراقي لتكريره

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشتري المزيد من النفط من الدول المجاورة الغنية بالطاقة بعد أن سمح تحديث المصفاة للبلاد بمعالجة مجموعة واسعة من البراميل.

وقد اشترت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شحنة ثانية من الخام العراقي في أيار / مايو بعد استلام الشحنة الأولى في نيسان / أبريل، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبيرغ”.

وتظهر البيانات أن الناقلة سبيروس نقلت حوالي مليون برميل من محطة البصرة العراقية إلى أبوظبي. وقالت مصادر مطلعة إن الشحنتين كانتا من خام البصرة الثقيل.

كما جلبت الناقلة النفط من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات في وقت سابق من شهر مايو، وفقاً لمعلومات التتبع. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسألة سرية، إن تلك الشحنة كانت على الأرجح شحنة نادرة مما يسمى بزيت الوقود المباشر، والذي يمكن معالجته بشكل أكبر في مصفاة “أدنوك”.

ويؤدي تحديث شركة النفط العملاقة لمصفاة الرويس إلى إتاحة المزيد من خاماتها عالية القيمة للبيع. وبعد إعادة تجهيز المصفاة لمعالجة الزيوت الأثقل والأرخص، تقوم أدنوك بتصدير المزيد من براميل مربان وزاكوم العلوي الأخف وزنا، وكلاهما غالبا ما يباع بسعر أعلى من الخامات الإقليمية الأخرى.