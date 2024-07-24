الإمارات تستدرج عروض تطوير محطة الطويلة للطاقة

أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، اليوم الأربعاء، عن إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة “الطويلة C المستقل لإنتاج الطاقة”، حيث يتضمن المشروع تطوير محطة جديدة لإنتاج الطاقة تعمل بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة (CCGT)، والمهيأة لتركيب أنظمة لالتقاط الكربون في المستقبل، وذلك في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في أبوظبي.

ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها.

ومن المتوقع استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من عام 2024.

وتسهم محطة الطويلة C الجديدة في توفير قدرة انتقالية لدعم تكامل الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وتوفير مرونة إضافية خلال فترات ذروة الطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن تبدأ محطة الطويلة C الجديدة عملياتها التجارية في الربع الثالث من عام 2028، لإنتاج حوالي 2.5 جيجاوات بواسطة تقنية توربينات الغاز الطبيعي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الشركة المستمرة الرامية، إلى دفع عملية إزالة الكربون من إمدادات الماء والكهرباء في دولة الإمارات، لتحقيق أهداف الحياد المناخي، حيث تعتبر المحطات المرنة، وعالية الكفاءة، التي تعمل بالغاز ضرورية لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات”إن الجهود التي تقوم بها الشركة في مجال التخطيط الاستراتيجي، ونشر التقنيات الجديدة تسهم في تحقيق تحول واضح في قطاع الطاقة، يتمثل في تسريع عملية انتقال سلسة نحو مزيج طاقة متنوع ومستدام”.

وأضاف “بينما تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات قيادة مساعي خطة الانتقال في قطاع الطاقة، فسيكون الغاز الطبيعي بمثابة وقود انتقالي رئيس، يهدف إلى تمكيننا من تحقيق أهداف أبوظبي لإزالة الكربون بحلول 2035، في الوقت الذي نواصل فيه تطوير قدرات الطاقة المتجددة الجديدة بنجاح”.

ويدخل المطورون في اتفاقية شراء طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يشمل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة، وستكون حصة المطور أو الائتلاف الفائز بالمشروع 40% من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.