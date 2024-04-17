إغلاق تمويل مشروع حصيان لتحلية المياه في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” وشركة أكوا باور السعودية عن الإغلاق المالي لمشروع حصيان لتحلية المياه، وذلك في إطار سعيهما المشترك لتعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد مشروع حصيان أحد أكبر مشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 120 مليون غالون (818,280 متر مكعب) من المياه المحلاة يومياً. ويعتمد المشروع على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية،

تم تأمين تمويل المشروع بقيمة 2.77 مليار ريال سعودي (737.9 مليون دولار) من خلال مجموعة من المقرضين المحليين والعالميين، مع مشاركة أكوا باور بنسبة 20.40% في المشروع. وتبلغ مدة التمويل 32.5 عامًا.

يُعد مشروع حصيان خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيساهم في زيادة كمية المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ديوا: “الأمن المائي يعد أولوية وطنية في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ.”

تستهدف ديوا بحلول عام 2030، إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.