اكتشاف قطري ضخم يعزز مكانتها العالمية في إنتاج الغاز

أعلنت دولة قطر عن اكتشاف جديد في حقل الشمال الغربي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبين في صناعة الطاقة عالميًا.



ووفقًا لوزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، فقد بلغت كمية الاكتشاف حوالي 240 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مما يعد إضافة كبيرة لاحتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي.



وأضاف، سيعني الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا.



من المتوقع أن يرتفع إنتاج البلاد من الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية العقد الحالي، بزيادة تصل إلى 85 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، حسب تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي.



وأشار الوزير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل قفزة نوعية في قطاع الطاقة القطري، حيث يرفع احتياطي الغاز في قطر لمستوى جديد يتجاوز الآن الألفي تريليون قدم مكعبة.



أكد على زيادة في كميات المكثفات، التي تتراوح بين 70 و80 مليار برميل. كما يشمل أيضًا كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال، والإيثان، وغاز الهيليوم، مما يعزز مكانة قطر كمنتج رئيسي ومورد مهم في سوق الطاقة العالمية،و يشكل هذا الاكتشاف الجديد دافعًا إضافيًا للاستثمارات في قطاع الطاقة في قطر.

سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، يعلن رفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية عام 2030



H.E. Saad Sherida Al-Kaabi, the Minister of State for Energy Affairs, the… pic.twitter.com/5Gjpmdz8Lv — QatarEnergy (@qatarenergy) February 25, 2024