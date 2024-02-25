فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار قطر

اكتشاف قطري ضخم يعزز مكانتها العالمية في إنتاج الغاز

و ستبدأ قطر للطاقة على الفور في تنفيذ الأعمال الهندسية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الاكتشاف بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر للطاقة

أعلنت دولة قطر عن اكتشاف جديد في حقل الشمال الغربي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبين في صناعة الطاقة عالميًا.


ووفقًا لوزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، فقد بلغت كمية الاكتشاف حوالي 240 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مما يعد إضافة كبيرة لاحتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي.

وأضاف، سيعني الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا.


من المتوقع أن يرتفع إنتاج البلاد من الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية العقد الحالي، بزيادة تصل إلى 85 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، حسب تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل قفزة نوعية في قطاع الطاقة القطري، حيث يرفع احتياطي الغاز في قطر لمستوى جديد يتجاوز الآن الألفي تريليون قدم مكعبة.

أكد على زيادة في كميات المكثفات، التي تتراوح بين 70 و80 مليار برميل. كما يشمل أيضًا كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال، والإيثان، وغاز الهيليوم، مما يعزز مكانة قطر كمنتج رئيسي ومورد مهم في سوق الطاقة العالمية،و يشكل هذا الاكتشاف الجديد دافعًا إضافيًا للاستثمارات في قطاع الطاقة في قطر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...