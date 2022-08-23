اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم قبالة قبرص

قبرص تعلن اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم قبالة سواحلها على بعد حوالي 160 كم جنوب غرب الساحل القبرصي، والتقديرات تشير إلى وجود 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في بلوك 6 ، قبالة الساحل الجنوبي لقبرص ، حسبما أعلنت إيني وتوتال أمس الاثنين.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدو للإذاعة الوطنية «ار اي كيه» إنّه تمّ اكتشاف حقل الغاز بواسطة اتّحاد إيطالي-فرنسي يتمثّل في شركتي «إيني» و«توتال»، ويمكن أن يحتوي على نحو 70 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي.

وتحدّثت «إيني» في بيان عن «اكتشاف مهم» على عمق 2287 متراً، وعلى مسافة نحو 160 كيلومتراً من ساحل قبرص.

وأشارت وكالة الأنباء القبرصية إلى تأكيد وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاسا بيليديس إلى أنه “يتميز بخصائص 260 متراً من الغاز الطبيعي من الجيد إلى الممتاز، ونحن بالفعل على اتصال مع شركتي ايني وتوتال اللتين تديران هذه الرقعة لإيجاد طرق لاستغلال هذا الاكتشاف على النحو الأمثل”.

ذكرت الوزارة في بيان مكتوب أن الحفر الذي أجرته سفينة الحفر “تنجستن إكسبلورر” على عمق مائي 2287 متراً، أظهر وجود عمود من الغاز الطبيعي الخالص بطول 260 متراً. أضافت أنه بناءً على تحليل البيانات، فإنه من المكمن أن يتمتع بخصائص جودة من جيدة إلى ممتازة، ووفقاً للتقديرات الأولية فإنه يحتوي على كمية إجمالية من الغاز الطبيعي تبلغ 2.5 تريليون قدم مكعب.

كما أعلنت وزيرة الطاقة أن حفراً ثانياً بدأ اليوم الاثنين في المربع 6، في بئر جديد يسمى زيوس -1، حيث يمكن اكتشاف كميات إضافية من الغاز وإضافة قيمة إلى الاكتشاف الأول، موضحة أنه على أي حال يعتبر الاكتشاف المحدد قابلاً للتسويق.

ورداً على سؤال حول الآفاق التي أوجدها الاكتشاف الجديد، قالت وزيرة الطاقة إنه يخلق الظروف المناسبة لاستغلال الغاز الطبيعي في قبرص، مضيفةً أن الاكتشاف سيساعد بالتأكيد في استغلال الآبار الأخرى مثل “أفروديت” في الرقعة 12.

وأشارت إلى أن نقل الغاز الطبيعي إلى مصر لا يزال السيناريو السائد بشكل أكبر، مع عدم توقع أي تغيير فيما يتعلق بهذا التخطيط، بانتظار نتائج الحفر الجديد لمشروع إيني وتوتال المشترك في “الرقعة 10”. وأضافت أنه بالنظر إلى الوضع الحالي واحتياجات الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي، هناك احتمالات للتحرك بشكل أسرع والانضمام إلى تخطيط الاتحاد الأوروبي ضمن جداول زمنية.