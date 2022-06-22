استثمار بـ 10.5 مليون دولار لعبداللطيف جميل للطاقة بشركة أسترالية

أعلنت فوتواتيو – إكس ذراع الابتكار والمشاريع الاستثمارية التابعة لفوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة والتابعة لعبداللطيف جميل للطاقة، اليوم عن استثمار ضخم في شركة إيفرجين (Evergen) الأسترالية ، وستستفيد من التمويل في تحسين برمجيات الطاقة مثل التحكم ومراقبة وتحسين أداء انظمة البطاريات في منظومات الطاقة الشمسية.

وتعد هذه الاستثمارات الأكبر من نوعها في تاريخ إيفرجين حتى الآن، بعد استكمال الشركة جولة التمويل الثانية بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي (15 مليون دولار أسترالي).

ويؤكد هذا الدعم الاستثماري القوي على ثقة فوتواتيو – إكس الكبيرة بقدرات إيفرجين كشركة متخصصة بالبرمجيات الذكية في قطاع الطاقة، التي تسهم بإحداث نقلة نوعية في استخدام الطاقة لدى مالكي الأصول، والمستهلكين والشركات، وتجار التجزئة في قطاع الطاقة، وشركات توزيع الطاقة في أستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل: “تعكس استثماراتنا الضخمة في شركة إيفرجين التزامنا الراسخ بدعم المفاهيم المبتكرة التي تدعم انتقال قطاع الطاقة العالمي نحو اعتماد نماذج عمل أكثر استدامة. ونتطلع للتعاون مع إيفرجين والجمع بين مهاراتنا وخبراتنا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أستراليا والشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، لما تؤديه من دور محوري في مكافحة التغير المناخي ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. وتسهم هذه الاستثمارات بتحقيق هدف فوتواتيو وإيفرجين المشترك والرامي إلى الانتقال بمنظومة الطاقة العالمية نحو نماذج عمل أكثر استدامة. وتتمثل رؤية إيفرجين في “توصيل جميع الأشياء ببعضها (استخدام تقنيات إنترنت الأشياء للربط بين الأجهزة في قطاع الطاقة)”، والارتقاء بإمكانيات سلسلة التوريد بأكملها في قطاع الطاقة لدعم وتسريع وتيرة ابتعاد القطاع عن استخدام الوقود الأحفوري، وتأسيس منظومة طاقة أكثر كفاءة وملائمة للناس في مختلف أرجاء العالم.