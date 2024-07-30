استبعاد تغيير سياسة خفض الإنتاج لتحالف أوبك+

نقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر من تحالف أوبك+ قولها إن من غير المرجح أن تجري لجنة تابعة للتحالف هذا الأسبوع أي تغييرات على اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج وستبدأ التراجع عن بعض التخفيضات بداية من تشرين الأول / أكتوبر رغم الهبوط الحاد الأخير في أسعار النفط”.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وقال أحد المصادر طالبا عدم الكشف عن هويته “لا أرجح حودث تغيير أو تطور في اجتماع الخميس، ولا سيما فيما يتعلق بمزيد من الخفض في إنتاج أوبك+”.

وهبطت أسعار النفط الخام بنحو تسعة بالمئة خلال الشهر الجاري، وجرى تداولها عند أقل من 80 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وذلك مع تراجع المخاطر الجيوسياسية والقلق المتزايد تجاه قوة الطلب في الصين.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب للتعليق حتى الآن، كما لم يرد المقر الرئيسي لمنظمة أوبك في فيينا.

وتخفض أوبك+ الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.

ووافقت المجموعة في اجتماعها الأخير في حزيران / يونيو على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، كما وافقت على تمديد تخفيضات بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية أيلول / سبتمبر 2024.

وتخطط أوبك+ للتخلص التدريجي من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام من أكتوبر 2024 إلى أيلول / سبتمبر 2025.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.