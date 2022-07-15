ارتفاع طفيف في أسعار النفط

شهد سعر النفط، الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً وسط توقعات برفع معدلات الفائدة الأميركية على نحو أقل حدة بعد تصريحات لصانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتاً أو 0.9 % إلى 96.68 دولار للبرميل.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشدداً في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخميس إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع معدلات الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع أمس الخميس، وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير، أي قبل يوم من بداية العمليات العكسرية الروسية في أوكرانيا.