فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع طفيف بأسعار الوقود في الإمارات

فريق التحرير by فريق التحرير

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود سعر شهر مارس شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) وذكرت صحيفة البيان زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2024 وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين ، 17 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2024.

الديزل 3.16
سوبر 98: 3.03

خصوصي 95: 2.92
إي-بلس 91: 2.85

على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 مارس 2024.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول مارس 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
 
وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 15 فلساً من 2.88 درهم في فبراير 2024 الى 3.03 دراهم في مارس 2024، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 16 فلساً من 2.76 درهم في فبراير إلى 2.92 درهم في مارس. كذلك صعد سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 16 فلساً من 2.69 درهم في فبراير إلى 2.85 درهم في مارس. كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 17 فلساً لكل لتر من إلى 2.99 درهم في فبراير إلى 3.16 درهم في مارس.


 

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...