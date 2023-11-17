ارتفاع صادرات النفط السعودي 170 ألف برميل يومياً في سبتمبر

أظهرت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” أن صادرات النفط السعودي الخام في أيلول/سبتمبر ارتفعت 170 ألف برميل يومياً لتصل إلى 5.75 مليون برميل يومياً، مقابل 5.58 مليون في آب/أغسطس.

وتقوم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بتقديم أرقام صادراتها الشهرية إلى “جودي” التي تنشرها بدورها عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت “جودي” إن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع بواقع 57 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.98 مليون برميل في أيلول/سبتمبر 2023.

وأوضحت البيانات أن مخزونات الخام السعودية تراجعت في أيلول/سبتمبر 4.641 مليون برميل لتبلغ 146.247 مليون برميل.

وارتفع إجمالي إنتاج مصافي النفط المحلية في السعودية 336 ألف برميل إلى 2.866 مليون برميل في أيلول/سبتمبر، فيما تراجع الحرق المباشر للخام في السعودية 120 ألف برميل إلى 606 آلاف برميل.