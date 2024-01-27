83.5 دولارا للبرميل.. ارتفاع سعر النفط إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب، كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنحو 1.12 دولار أو 1.36% لتصل إلى نحو 83.55 دولارا للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر 2023.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.84% إلى 78.01 دولارا إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر 2023.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من 6%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2023.

وتلقت أسعار النفط الدعم في آخر أسبوع، بعد بيانات تشير إلى وجود تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بمقدار 9.233 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق، كما تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل ليسجل نحو 356.5 مليون برميل.

ووفقا لرويترز، فإن أسعار النفط تلقت الدعم أيضا من وجود مخاوف من اضطراب الإمدادات، في أعقاب الهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

وكان تقرير صادر عن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية، حذر من احتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 90 دولارا للبرميل في حال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، رغم العوامل المضادة التي تدفع أسعار النفط إلى التراجع مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد مستورد للنفط في العالم.