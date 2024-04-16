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ارتفاع الطلب العالمي يقفز بمبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة

ارتفع إجمالي مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي بنسبة 14% إلى حوالي مليوني طن للربع الأول من 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير
ميناء الفجيرة
ميناء الفجيرة

قفزت مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي في آذار / مارس إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، بدعم من ارتفاع الطلب العالمي على التزود بالوقود في أعقاب اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن مبيعات مارس، باستثناء زيوت التشحيم، بلغت 700918 متراً مكعباً (نحو 694 ألف طن متري).

وارتفعت المبيعات في مارس 10.7% عن شباط / فبراير، و25.2% على أساس سنوي، وسجلت ارتفاعاً على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي في 2024 بعد أن ظلت تنخفض على أساس سنوي في جميع شهور عام 2023.

وارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 14% إلى حوالي مليوني طن للربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2023، تماشياً مع المبيعات الفصلية الأقوى في سنغافورة أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم.

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فريق التحرير

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