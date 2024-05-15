ارتفاع إيرادات طاقة الإماراتية إلى 13.7 مليار درهم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، مسجلة أداءً قوياً مدفوعاً بمساهمة شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”.

وبلغت إيرادات الشركة 13.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى مساهمة “حلول المياه المستدامة القابضة” التي ساهمت أيضاً في زيادة الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وفي سياق متصل، بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أما صافي الدخل (حصّة “طاقة”) فقد بلغ 2.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 9.5 مليار درهم نظراً لاحتساب بنود تم تسجيلها لمرّة واحدة في العام 2023. ومع ذلك، ارتفع صافي الدخل، دون احتساب هذه البنود، بمقدار 0.1 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وشهد الإنفاق الرأسمالي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 60.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 1.7 مليار درهم.

ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة “المرفأ 2″ و”الشويهات 4”.

وتعليقاً على الموضوع، أعرب جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في “طاقة”، عن سعادته بالانطلاقة المالية والاستراتيجية القوية للشركة في بداية العام 2024. وأشار إلى أن الأداء التشغيلي القوي في قطاعي الكهرباء والمياه يعود بشكل كبير إلى مساهمة شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”.

وأكد على أن الربع الأول من العام الجاري يمثل خطوة مهمة في مسيرة “طاقة” والتزامها بتوسيع حضورها العالمي من خلال التعاون مع شركات رائدة في القطاع.