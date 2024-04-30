فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات

تبدأ الأسعار الجديدة للوقود في التطبيق اعتباراً من الأربعاء 1 مايو 2024، وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة زيادة أسعار البنزين بمقدار 19 فلساً للتر الواحد، بينما انخفضت أسعار الديزل بمقدار 2 فلس للتر الواحد خلال شهر مايو 2024، وذلك مقارنة بأسعار شهر أبريل 2024.

وتبدأ الأسعار الجديدة للوقود في التطبيق اعتباراً من الأربعاء 1 مايو 2024، وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

أسعار الوقود

وفيما يلي تفاصيل الأسعار الوقود الجديدة:

  • البنزين السوبر “98”: 3.34 درهم للتر (ارتفاع بـ19 فلساً).
  • البنزين خصوصي “95”: 3.22 درهم للتر (ارتفاع بـ19 فلساً).
  • بنزين “إي بلس” “91”: 3.15 درهم للتر (ارتفاع بـ 19 فلساً).
  • الديزل: 3.07 درهم للتر (انخفاض بـ 2 فلس).
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...