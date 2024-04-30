ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة زيادة أسعار البنزين بمقدار 19 فلساً للتر الواحد، بينما انخفضت أسعار الديزل بمقدار 2 فلس للتر الواحد خلال شهر مايو 2024، وذلك مقارنة بأسعار شهر أبريل 2024.

وتبدأ الأسعار الجديدة للوقود في التطبيق اعتباراً من الأربعاء 1 مايو 2024، وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار الوقود الجديدة:

البنزين السوبر “98”: 3.34 درهم للتر (ارتفاع بـ19 فلساً).

3.34 درهم للتر (ارتفاع بـ19 فلساً). البنزين خصوصي “95”: 3.22 درهم للتر (ارتفاع بـ19 فلساً).

3.22 درهم للتر (ارتفاع بـ19 فلساً). بنزين “إي بلس” “91”: 3.15 درهم للتر (ارتفاع بـ 19 فلساً).

3.15 درهم للتر (ارتفاع بـ 19 فلساً). الديزل: 3.07 درهم للتر (انخفاض بـ 2 فلس).