ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بتراجع المخزونات وتزايد الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما يعكس قوة الطلب على النفط. زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4% لتصل إلى 85.43 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5% ليصل إلى 82.47 دولارا للبرميل. فريق التحرير تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا فريق التحرير فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة... More by فريق التحرير