فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بتراجع المخزونات وتزايد الطلب

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4% لتصل إلى 85.43 دولارا للبرميل.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما يعكس قوة الطلب على النفط.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4% لتصل إلى 85.43 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5% ليصل إلى 82.47 دولارا للبرميل.

أسعار النفط
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...