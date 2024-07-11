ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بتراجع المخزونات وتزايد الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما يعكس قوة الطلب على النفط.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4% لتصل إلى 85.43 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5% ليصل إلى 82.47 دولارا للبرميل.